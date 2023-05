नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 अब अंतिम दौर में है. गुजरात टाइटंस और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Gujarat Titans vs Chennai Super Kings) के बीच खिताबी मुकाबला आज (29 मई) नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते फाइनल मैच निधारित दिन यानी 28 मई को नहीं खेला जा सका और इसे रिजर्व डे को शिफ्ट करना पड़ा है. वैसे तो IPL के इस सीजन में शुभमन गिल, यशस्‍वी जायसवाल, रिंकू सिंह और नूर अहमद सहित कई युवा प्‍लेयर्स के प्रदर्शन ने चकाचौंध बिखेरी लेकिन सबसे अधिक चर्चा में रिंकू सिंह (Rinku Singh) ही रहे.

आखिरी ओवर में 5 गेंदों पर लगाकर छक्‍के जड़कर बने स्‍टार

इसके वाजिब कारण भी रहे. गत चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में आखिरी ओवर में लगातार पांच गेंदों पर छक्‍के जड़कर रिंकू ने जिस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई, उसकी याद फैंस को वर्षों तक रहेगी. मैच में उन्‍होंने 21 गेंदों पर एक चौके और छह छक्‍कों की मदद से नाबाद 48 रन (स्‍ट्राइक रेट 228.57) बनाकर केकेआर की जीत संभव बनाई थी. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अहम मैच में भी रिंकू, ‘अनहोनी को होनी’ करने के करीब पहुंच गए थे. आखिरी ओवर में केकेआर को 21 रन की दरकार थी और 7 विकेट गिर चुके थे. उन्‍होंने इस ओवर में दो छक्‍के और एक चौका जड़ते हुए टीम को जीत के करीब ही पहुंचा दिया था. दुर्भाग्‍यवश केकेआर ओवर में 19 रन ही बना सकी और एक रन से मैच हार गई. मैच में रिंकू ने 33 गेंदों पर नाबाद 67 रन (6 चौके, 4 छक्‍के) बनाए थे.

पिता करते हैं सिलेंडर डिलीवरी का काम

इन दोनों पारियों ने सामान्‍य पृष्‍ठभूमि से आए ‘देसी छोरे’ रिंकू की लोकप्रियता को जबर्दस्‍त ऊंचाई दी है. यूपी के अलीगढ़ शहर के रिंकू के पिता सिलेंडर सप्‍लाई का काम करते हैं. खुद रिंकू ने आर्थिक संकट के बीच झाड़ू-पोंछा लगाने जैसे काम किया हैं. बहरहाल, रिंकू अब क्रिकेट जगत का जाना पहचाना नाम बन चुके हैं. ‘स्‍टार फेम’मिलने के बावजूद रिंकू ने विनम्रता नहीं छोड़ी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें आईपीएल-2023 के शानदार प्रदर्शन के बाद अलीगढ़ स्थित ग्राउंड पहुंचने पर खिलाड़ी और छोटे बच्‍चे उनके पैर छू रहे हैं और शर्मीले रिंकू उनसे ऐसा न करने का आग्रह कर रहे हैं. वह कह रहे हैं-पैर मत छुओ भाई..समझ में नहीं आ रही क्‍या?

Rinku Singh reached home after IPL. Fans reaction. Eagerly waiting to see rinku Singh on Indian jersey. A great middle order batsman.#rinku #IPL #BCCI #ICC #WTCFinal #WTCFinal2023 pic.twitter.com/YUMGusqiSK

— Pavilion End (@bobss_p32945) May 29, 2023