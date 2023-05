नई दिल्‍ली. सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच के दौरान यूं तो एक तरफ फैन्‍स के बीच प्‍लेऑफ की जंग को लेकर अलग ही रोमांच था. इसी बीच टीवी पर मैचों का प्रसारण कर रहे स्‍टार स्‍पोर्ट्स एक अलग ही विवाद का हिस्‍सा बन गया. मुकाबले से पहले चैनल ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया. इस शो दौरान मयंती लेंगर सहित कई स्‍पेार्ट्स एंकर्स को बुलाया गया. शोर का थीम था कि कौन सा क्रिकेटर कितना हॉट है. विराट कोहली और शुभमन गिल की टॉपलेस तस्‍वीरों को दिखाकर इसपर राय मांगी गई.

स्‍टार स्‍पोर्ट्स के इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है. फैन्‍स जमकर चैनल की खिंचाई कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह स्‍पोर्ट्स चैनल है. ऐसे में इस तरह की चीजें खेल से जुड़े चैनल के कंटेंट का हिस्‍सा नहीं होनी चाहिए. शो के दौरान मयंती लैंगर भी इस तरह के कंटेंट के सामने काफी असहज नजर आ रही थी. इस प्रोग्राम की एंकरिंग सुरेन सुंदरम कर रहे थे. वहीं बॉलीवुड एक्‍टर विद्युत जामवाल भी इसका हिस्‍सा थे.

Is this a Cricket related show or what….Starsports u are disgrace#ViratKohli #SRHvRCB pic.twitter.com/gCygfzX8ga

— I am NEGAN (@IamNEGA62524296) May 18, 2023