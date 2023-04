नई दिल्‍ली. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स 5 में 3 मैच जीतकर प्‍वाइंट टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. सीएसके ने सोमवार को कांटे के मुकाबले में रॉयल चैलेंसर्ज बैंगलोर को 8 रन से हराया. मुंबई इंडियंस के खिलाफ 19 गेंद में अर्धशतक जड़ने वाले अजिंक्य रहाणे बैंगलोर के खिलाफ भी चमके. पहला विकेट जल्‍दी गिरने के बाद रहाणे ने डेवोन कॉन्‍वे के साथ टीम को जोरदार शुरुआत दी. दोनों ने 74 रन की साझेदारी कर चेन्‍नई के लिए बड़े स्‍कोर की बुनियाद रखी.

अजिंक्य रहाणे ने 20 गेंदों में 185 के स्ट्राइक रेट 37 रन बनाए. इसमें 3 चौके और 2 छक्‍के शामिल थे. बैटिंग में हाथ दिखाने के बाद 34 साल के रहाणे ने फील्डिंग में भी गजब फुर्ती दिखाई. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी के 9वें ओवर में रवींद्र जडेजा की गेंद पर ग्लैन मैक्सवेल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश की. बाउंड्री पर खड़े अजिंक्य रहाणे ने सुपरमैन स्टाइल में जंप लगाते हुए खुद बाउंड्री के पार जाने से पहले गेंद को अंदर फेंक दिया.

Keeps his eyes 👀 on the ball

Times his jump to perfection ✅

Flicks the ball back before crossing the boundary line 👌

Simply outstanding from @ajinkyarahane88 👏 👏

— IndianPremierLeague (@IPL) April 17, 2023