नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 में गुरुवार का दिन राजस्‍थान रॉयल्‍स (Rajasthan Royals) के यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) और युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) का रहा.इन दोनों ने जबर्दस्‍त प्रदर्शन करते हुए आरआर की टीम को कोलकाता नाइटराइडर्स (RR vs KKR) के खिलाफ 9 विकेट की आसान जीत दिला दी. इस जीत के साथ राजस्‍थान ने प्‍लेऑफ में प्रवेश की अपनी संभावनाएं बेहद मजबूत बना ली है. मैच में जहां चहल चार विकेट लेकर मौजूदा सीजन में 21 विकेट के साथ पर्पल कैप की रेस में टॉप पर पहुंचे, वहीं यशस्‍वी ने 48 गेंदों पर नाबाद 98 रन (12 चौके, पांच छक्‍के) बनाए. इससे पहले महज 13 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर उन्‍होंने IPL की अब तक की सबसे तेज 50 भी अपने नाम की.

विराट और राहुल ने यशस्‍वी की तारीफ में किए ट्वीट

जीत के बाद आईपीएल ने मैच के दोनों स्‍टार प्‍लेयर यशस्‍वी और चहल की बातचीत का वीडियो ट्वीट किया है. चहल की ओर से इस पारी के बारे में पूछे जाने पर बाएं हाथ के बैटर यशस्‍वी ने कहा, ‘बैटिंग में मजा आ रहा था. पहले ओवर से ही इंटेंट काफी अच्‍छा था.’ विराट कोहली और केएल राहुल जैसे बड़े प्‍लेयर्स की ओर से तारीफ के ट्वीट पर इस ओपनर ने कहा, ‘बहुत ही अच्‍छा लगता है. मैं आपके सहयोग के लिए धन्‍यवाद कहना चाहता हूं.जिस तरह से आप लोगों ने मदद के लिए पहुंचने पर मेरा मार्गदर्शन किया, वह शानदार था.’

