युसूफ पठान ने सात सालों के साथ के लिए केकेआर को शुक्रिया कहा. साथ ही कहा कि सनराइजर्स से जुड़ने को लेकर वे काफी उत्‍सुक हैं.

It was a lovely journey with @KKRiders for the last 7 years, would like to thank them for everything. Excited to be a part of the #OrangeArmy now @SunRisers #IPL2018Auction https://t.co/Y0APIkh82X