IPL Auction 2022: आईपीएल ऑक्शन के चंद घंटे पहले 2 युवाओं का धमाका, एक तो रह चुका है कोहली का साथी

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022) के ऑक्शन में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है. 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन (IPL Auction 2022) होना है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 2 युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी फ्रेंचाइजी का ध्यान खींचा है. इस बार ऑक्शन में 15 देश के 590 खिलाड़ी उतर रहे हैं. सभी 10 फ्रेंचाइजी इसके लिए रणनीति बनाने में जुटी है. कुल 33 खिलाड़ी अब तक विभिन्न टीमों से जुड़ चुके हैं. गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें पहली बार टूर्नामेंट में उतर रही हैं. लखनऊ ने केएल राहुल (KL Rahul) को जबकि गुजरात ने हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को अपना कप्तान बनाया है.

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच (Australia vs Sri lanka) शुक्रवार से टी20 सीरीज शुरू हुई. मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 149 रन का स्कोर खड़ा किया है. लेकिन मैच में 2 खिलाड़ियाें ने शानदार प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन मैक्डरमॉट (Ben McDermott) ने अर्धशतकीय पारी खेली. उन्हाेंने 41 गेंद पर 53 रन बनाए. 2 चौका और 3 छक्का लगाया. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला अर्धशतक है. उन्हें आईपीएल ऑक्शन में 50 लाख के बेस प्राइज में रखा गया है.

