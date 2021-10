IPL Final: आईपीएल का फाइनल देखने पाकिस्तान की टीम दुबई पहुंची! 24 को टी20 वर्ल्ड कप में भारत से भिड़ंत

दुबई. आईपीएल 2021 (IPL 2021) का फाइनल दुबई में शुरू होने वाला है. इससे पहले पाकिस्तान की टीम दुबई पहुंच चुकी है. यानी उसके खिलाड़ी दुबई में बैठकर फाइनल मुकाबला देखेंगे. टीम टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में शामिल होने यूएई पहुंची है. वर्ल्ड कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होनी है. पाकिस्तान की टीम पहले मुकाबले में 24 अक्टूबर को टीम इंडिया (Team India) से भिड़ेगी. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान की टीम भारत को नहीं हरा सकी है.

बाबर आजम (Babar Azam) की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप में उतर रही है. यह बतौर कप्तान बाबर का पहला टी20 वर्ल्ड कप है. यूएई पहुंचने से पहले पूरी टीम का तीन बार टेस्ट किया गया था. तीन निगेटिव रिजल्ट आने के बाद ही खिलाड़ी यूएई के लिए रवाना हुए. पाकिस्तान की टीम ने एक बार 2009 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. दूसरी ओर टीम इंडिया भी 2007 में चैंपियन बनी थी. यानी दोनों को लंबे समय से खिताब का इंतजार है.

टीम की तैयारियों को लगा है झटका

पाकिस्तान के खिलाड़ी यूएई आने से पहले घरेलू टी20 लीग में उतरे थे. लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था. इस कारण टीम की तैयारियों को झटका लगा है. दोनों टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सीरीज खेलने से इनकार कर दिया गया था. इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सवाल उठाया था और आईसीसी (ICC) की बैठक में इस मुद्दे काे उठाने की बात कही थी.

Let’s have a look at @ShahnawazDahani‘s pre-departure preparations #WeHaveWeWill #T20WorldCup pic.twitter.com/6SJVZFuxWr

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 15, 2021