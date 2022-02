कभी बटलर को मांकडिंग किया था आउट, अब खेलेंगे साथ- साथ, सहवाग ने अश्विन के कुछ यूं लिए मजे

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 15वें एडिशन में राजस्थान राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की ओर से विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे. अश्विन स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज की भूमिका भी निभा सकते हैं.

आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022 ) के पहले दिन शनिवार को राजस्थान ने आर अश्विन को 5 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है. नीलामी में अश्विन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ने के बाद टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अश्विन को मांकडिंग वाला किस्सा याद दिलाकर कुछ यूं मजे लिए.

आर अश्विन आईपीएल के 14वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे. इससे पहले वह 2019 में पंजाब किंग्स की ओर से खेले थे. अश्विन ने पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) को मांकडिंग आउट किया था, जिसे लेकर खूब हो हल्ला हुआ था, हालांकि यह नियमों के मुताबिक था. अब अश्विन इंग्लैंड के बटलर के साथ आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए नजर आएंगे.

Haha Ashwin to Rajasthan. Will love him plotting a Mankad with Buttler.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) February 12, 2022