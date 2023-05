62वें मैच में मिली IPL 2023 के प्लेऑफ की पहली टीम, चैंपियन की तरह बनाई जगह, लगातार दूसरी बार खेलेगी फाइनल ?

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के प्लेऑफ की पहली टीम का इंतजार खत्म हो गया है. टूर्नामेंट के 62वें मुकाबले में पहली टीम के नाम पर से पर्दा हटा. सोमवार 15 मई को खेले गए मुकाबले में मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हराकर प्लेऑफ का टिकट पक्का किया. 188 रन बनाने के बाद हैदराबाद को 154 रन पर रोककर गुजरात ने 34 रन की जीत दर्ज की.

इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में हर किसी को प्लेऑफ की पहली टीम का इंतजार था. सोमवार 15 मई को टूर्नामेंट के 62वें मुकाबले में यह इंतजार खत्म हो गया. मौजूदा चैंपियन हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ में अपनी जगर पक्की की. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम के ओपनर शुभमन गिल ने धमाकेदार शतक जमाया. इस पारी की बदौलत गुजरात ने 9 विकेट पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 9 विकेट पर 154 रन ही बना पाई.

