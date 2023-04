IPL 2023: नो बॉल के कारण फटकार झेल चुका बॉलर पर्पल कैप की रेस में, CSK ने बताया 'शेर'

नई दिल्ली. आईपीएल-2023 में इस तेज गेंदबाज का आगाज अच्‍छा नहीं रहा था. चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के तुषार देशपांडे (Tushar Deshpande) ने पहले ही मैच में 15.30 के औसत से 3.2 ओवर में 51 रन लुटाए और केवल एक विकेट ले पाए थे.लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ दूसरे मैच के बाद तो उन्‍हें कप्‍तान एमएस धोनी की फटकार झेलनी पड़ी थी. मैच में तुषार ने 4 ओवर में 45 रन देकर दो विकेट लिए थे लेकिन चार वाइड और तीन नोबॉल फेंकी थी.इस मैच में सीएसके के गेंदबाजों ने 13 वाइड और तीन नोबॉल फेंकी थी. इसके बाद कप्‍तान ने तुषार सहित सभी गेंदबाजों से चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि यदि उन्‍होंने इसी तरह नोबॉल-वाइड बॉल पर रन लुटाना जारी रखा तो अपने लिए दूसरा कप्‍तान तलाश लें.

चेतावनी ने असर दिखाया और नोबॉल और वाइड बॉल की तुषार की ‘बुरी आदत’ में सुधार आता गया. सोमवार को आरसीबी के खिलाफ (CSK vs RCB) मैच में उन्‍होंने 45 रन देकर तीन विकेट लिए और इस सीजन में अब तक 10 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में शामिल हो गए हैं.

आईपीएल 2023 में अब तक सर्वाधिक विकेट मार्क वुड, युजवेंद्र चहल और राशिद खान (11-11 विकेट) ने लिए हैं जबकि मोहम्मद शमी और तुषार देशपांडे संयुक्‍त रूप से दूसरे स्‍थान पर हैं. इन दोनों ने 10-10 विकेट लिए हैं. तुषार ने अब तक गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 51 रन देकर एक, लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ 45 रन देकर दो, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 31 रन देकर दो, राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ 37 रन देकर दो और आरसीबी के खिलाफ 45 रन देकर तीन विकेट लिए.आरसीबी के खिलाफ सोमवार के मैच के बाद सीएसके ने अपने ट्विटर हैंडल पर तुषार की जमकर प्रशंसा करते हुए लिखा-तू शेर है (Tu SHER Hai), जिस पर फैंस ने प्रतिक्रिया भी दी है.

I am very happy that in few weeks he has worked on his run up and not bowling anymore no balls. Just need to focus on bowling less loose deliveries and he will be top quality.

— Arbaz Azhar (@IndianArbaz) April 17, 2023