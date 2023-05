IPL: विराट कोहली ने जब 15 ओवर के मैच में ही शतक बनाकर रचा इतिहास

नई दिल्‍ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)में अब तक कुल 81 शतक लगाए जा चुके हैं. IPL का पहला शतक इसके शुरुआती सीजन यानी वर्ष 2008 में ब्रेडन मैक्‍कुलम ने कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेलते हुए लगाया था. जहां तक टूर्नामेंट में सबसे अधिक शतक की बात है तो यह रिकॉर्ड क्रिस गेल (6 शतक) के नाम पर है.वेस्‍टइंडीज के गेल (Chris Gayle)के नाम पर ही आईपीएल में सर्वोच्‍च स्‍कोर (नाबाद 175 रन) और सबसे कम गेंदों पर शतक (30 गेंद पर) जड़ने का रिकॉर्ड है.भारतीय खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल में सबसे अधिक शतक विराट कोहली (Virat Kohli) के नाम पर हैं,’किंग कोहली’ आईपीएल में अब तक 5 सैकड़े जमा चुके हैं.

यही नहीं, विराट कोहली आईपीएल में 15-15 ओवर के मुकाबले में शतक जमाने वाले इकलौते बल्‍लेबाज हैं. उन्‍होंने आईपीएल 2016 (IPL-2016) में यह उपलब्धि हासिल की थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) का प्रतिनिधित्‍व करने वाले विराट ने यह कारनामा वर्ष 2016 में आज ही के दिन यानी 18 मई को अंजाम दिया था.

The only batter to score a century in the IPL in a 15 over game. #OnThisDay in 2016, Virat Kohli brought up his 4th century, while batting with stitches on his webbing vs KXIP

7️⃣3️⃣(32) Gayle Storm was the cherry on top of this sundae #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL pic.twitter.com/2fQyC6clSx

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 18, 2023