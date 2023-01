VIDEO: IPL क्रश काव्या मारन का चला साउथ अफ्रीका में जादू, LIVE मैच में मिला शादी का प्रपोजल

नई दिल्ली. सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने गुरुवार, 19 जनवरी को पार्ल रॉयल्स पर पांच विकेट की जीत के साथ चल रहे साउथ अफ्रीका 20 लीग 2023 में अपना जीत का सिलसिला जारी रखा. जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे टीम की ताकत भी दिखाई दे रही है. सनराइजर्स की जीत के बीच फ्रेंचाइजी की मालिक और आईपीएल का ‘क्रश’ काव्या मारन भारत के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका में भी सुर्खियों में छा गई हैं. दरअसल, लाइव मैच के दौरान एक दक्षिण अफ्रीकी फैन ने मारन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है.

ऐसा लगता है कि काव्या मारन के फैन सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो गए हैं. सनराइजर्स ईस्टर्न केप का मैच पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला जा रहा था, जब मारन के लिए फैन का प्यार पूरी दुनिया के सामने आ गया. सनराइजर्स फ्रेंचाइजी की मालिक काव्या मारन स्टैंड से अपनी टीम का प्रदर्शन देख रही थीं. जब स्टेडियम में बैठे फैन पर कैमरे ने फोकस किया. यह फैन हाथ में एक बोर्ड लिए नजर आया, जिस पर लिखा हुआ था- काव्या मारन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?

पार्ल रॉयल्स की पारी के आठवें ओवर के पूरा होने के बाद कैमरे ने एक फैन पर फोकस किया. यह फैन घास वाले एरिया में बैठा मैच देख रहा था. उसके हाथ में बोर्ड था, जिस पर काव्या मारन के लिए शादी का प्रस्ताव था और दिल का इमोजी बना हुआ था. फैन के शादी के प्रस्ताव को SA20 ने कुछ ही समय में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दिया और यह वायरल हो गया.

