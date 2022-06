IRE vs IND: उमरान मलिक ने पहला टी20 विकेट लेने के बाद कुछ इस तरह मनाया जश्न, Video

नई दिल्ली: आयरलैंड और भारत (Ireland vs India) के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज खत्म हो चुकी है. टीम इंडिया ने इन दोनों ही मुकाबलों में मेजबान टीम को शिकस्त देते हुए 2-0 से सीरीज को अपने नाम किया. इस सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को खेला गया था. इस मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिली. वहीं इस सीरीज का दूसरा मुकबला 28 जून को डबलिन स्थित मलाहाइड क्रिकेट क्लब में खेला गया. इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को 4 रनों से रोमांचक जीत हासिल हुई. हार्दिक पंड्या की अगुआई में युवा टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया.

दूसरे टी20 मुकाबले के हीरो 27 वर्षीय धुरंधर बल्लेबाज दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) रहे, लेकिन 22 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) कि भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है. दरअसल भारतीय टीम को आखिरी ओवर में 17 रन डिफेंड करने थे. इस दौरान कैप्टन पंड्या ने गेंद मलिक को थमाई. युवा तेज गेंदबाज ने कप्तान के भरोसे को बनाए रखा और टीम को चार रनों से रोमांचक जीत दिलाई.

