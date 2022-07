IRE vs NZ: न्यूजीलैंड के स्पिनर का बड़ा कारनामा, पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज, VIDEO

नई दिल्ली. मिचेल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है. वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर ब्रेसवेल ने आयरलैंड के खिलाफ (IRE vs NZ) दूसरे टी20 में यह कारनामा किया. करियर का दूसरा टी20 खेल रहे ब्रेसवेल ने 5 गेंद पर 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 88 रन से बड़ी जीत दिलाई. मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 179 रन बनाए. जवाब में मेजबान आयरलैंड की टीम 13.5 ओवर में 91 रन पर सिमट गई. इस तरह से कीवी टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

31 साल के मिचेल ब्रेसवेल अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का दूसरा मैच खेल रहे थे. पहले मैच में उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था. जब वे गेंदबाजी करने आए, तब आयरलैंड का स्कोर 7 विकेट पर 86 रन था. उनके पहले ओवर की पहली गेंद पर मैगर्थी ने चौका लगाया और फिर दूसरी गेंद पर एक रन लिया. तीसरी गेंद पर मार्क एडायर डीप मिडविकेट पर फिलिप के हाथों कैच आउट हुए. अगली गेंद पर मैगर्थी भी फिलिप के हाथों में कैच थमा बैठे.

