जॉनी बेयरस्टो ने लगाया अपना 8वां टेस्ट शतक तो इरफान पठान ने IPL के बहाने ली चुटकी 

नई दिल्ली. इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट (WI vs ENG 1st Test) में शतक जड़ा. इसके बाद पूर्व भारतीय पेसर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने आईपीएल के बहाने चुटकी ली. दरअसल, इंग्लैंड के कई पूर्व और मौजूदा क्रिकेटरों ने कहा था कि उनके देश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बजाय आईपीएल पर ज्यादा फोकस करते हैं.

नॉर्थ साउंड में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम को पहली पारी में शुरुआती झटके जल्दी लगे और उसके 4 विकेट मात्र 48 रन तक गिर गए थे. फिर जॉनी बेयरस्टो जमे और उन्होंने अपने करियर का 8वां टेस्ट शतक भी पूरा किया. पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 268 रन बनाए. बेयरस्टो तब 109 रन बनाकर क्रीज पर जमे थे.

इसे भी देखें, जॉनी बेयरस्टो के शतक से शुरुआती झटकों से उबरा इंग्लैंड

इंग्लैंड को हाल में एशेज सीरीज में करारी हार झेलनी पड़ी थी. तब इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड गॉवर ने कहा था कि इंग्लिश खिलाड़ी अपने देश से टेस्ट खेलने के बजाय आईपीएल मे जाने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं. कई अन्य लोगों ने भी उनकी बात का समर्थन किया था. अब इंग्लैंड टीम में जब ज्यादातर खिलाड़ी फ्लॉप हुए तो इरफान पठान अपनी बात रखने में मौका नहीं चूके.

Everyone skipped IPL for reviving Test cricket and then here is Jonny Bairstow 👑 #ENGvWI pic.twitter.com/ljJeRGfZeq

— Thomas Shelby (@ineedugrace) March 9, 2022