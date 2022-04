'फीमेल एंगल लाना जरूरी नहीं होता..' प्रीति जिंटा का नाम आते ही गुस्से में सुरेश रैना पर भड़के इरफान पठान लेकिन...

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन (IPL-2022) जारी है. दुनिया भर के खेल प्रेमी इस लीग के मैचों का लुत्फ उठा रहे हैं. जहां मौजूदा क्रिकेटर मैदान पर अपने चौकों-छक्कों और गेंदबाजी से फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं तो वहीं पूर्व क्रिकेटर कमेंट्री बॉक्स में अपनी तरफ से मैच का विश्लेषण मजेदार अंदाज में कर रहे हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान और सुरेश रैना भी आईपीएल मैचों के दौरान कमेंट्री कर रहे हैं.

इरफान पठान और सुरेश रैना 1 अप्रैल को एक अलग कारण से सुर्खियों में आ गए. इस तारीख को ‘अप्रैल फूल डे’ भी कहा जाता है. इरफान ने इस मौके का फायदा उठाया और रैना के साथ मजाक किया. हालांकि रैना इसे समझने में काफी देर कर बैठे और तब तक माहौल काफी गंभीर हो गया था. बाद में इरफान ने रैना को गले लगाया और उन्हें सच्चाई बताई कि वह तो ‘अप्रैल फूल’ का मजाक कर रहे थे.

कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच को लेकर 1 अप्रैल को स्टार स्पोर्ट्स पर टीवी स्टू़डियो में चर्चा हो रही थी. इरफान पठान ने कहा कि पंजाब किंग्स टीम मैच में उनकी ‘पसंदीदा’ है. वह टीम की मजबूती बता रहे थे कि रैना ने सभी को याद दिलाया कि इरफान इस फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं जिसकी सह-मालिक बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा हैं.

जैसे ही सुरेश रैना ने ऐसा कहा तो इरफान एक्टिंग मोड में आ गए. वह निराशा जताते हुए चर्चा को छोड़कर पास में कुर्सी पर जा बैठे. इरफान ने साथ ही कहा, ‘हर बात में फीमेल एंगल लाना जरूरी नहीं होता.’ रैना इसे देखकर हैरान हो गए और इरफान को लेने के लिए गए. वापस आते हुए इरफान हंस पड़े और रैना को गले लगाते हुए खुलासा किया कि यह एक ‘अप्रैल फूल डे’ प्रैंक था. इसके बाद रैना ने राहत की सांस ली.

