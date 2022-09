VIDEO: इरफान पठान का रायपुर में विस्फोट, 6,6,6,6,4,4 के साथ इंडिया लीजेंड्स को फाइनल में कराया प्रवेश

नई दिल्ली. रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 (Road Safety World Series 2022) का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बीते गुरुवार को इंडिया लीजेंड्स और ऑस्ट्र्रेलिया लीजेंड्स (India Legends vs Australia Legends) के बीच रायपुर में खेला गया. इस मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स की टीम को चार गेंद शेष रहते पांच विकेट से जीत मिली. इस जीत के साथ ही इंडिया लीजेंड्स की टीम ने फाइनल में भी प्रवेश कर लिया है.

सेमीफाइनल मुकाबले के हीरो विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज नमन ओझा (Naman Ojha) रहे. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 62 गेंद में 145.16 की स्ट्राइक रेट से 90 रनों की नाबाद विस्फोटक अर्द्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके एवं पांच बेहतरीन छक्के निकले. ओझा को इस उम्दा प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया.

