इरफान पठान की नई पारी, फिल्म 'कोबरा' में बने इंटरपोल ऑफिसर, भाई यूसुफ ने की जमकर तारीफ

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने साबित कर दिया है कि वह क्रिकेटर के साथ एक अच्छे अभिनेता भी हैं. इरफान ने भारतीय क्रिकेट टीम में रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने अपनी स्विंग गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को कई मैच जिताएं हैं. अब इरफान क्रिकेट के मैदान से दूर फिल्म में एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं. उनकी फिल्म “कोबरा” 24 घंटे पहले ही रिलीज हुई है. इसमें पठान इंटरपोल ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं. मोस्ट अवेटेड फिल्म को तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषा में डब कर रिलीज किया गया है

भारत के पूर्व ऑलराउंडर और इरफान के बड़े भाई यूसुफ पठान ने ट्विटर पर इरफान के फिल्म की छोटी सी क्लिप लगाकर उनकी तारीफ की है. यूसुफ पठान ने ट्वीट कर लिखा “क्या क्रिकेटर, क्या अभिनेता, क्या डांसर, क्या भाई, क्या बेटा, क्या पिता, क्या मेंटोर, गद्दू. इरफान पठान तुम एक पक्के ऑलराउंडर हो.”

What a cricketer, what a actor, what a dancer, what a brother, what a son, what a father, what a mentor, Gaddu @IrfanPathan you are a true all-rounder. #cobra pic.twitter.com/4L2hmXiqCh

— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) August 31, 2022