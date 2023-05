VIDEO: एमएस धोनी क्या IPL 2023 के बाद लेने जा रहे हैं संन्यास? गावस्कर बने फैन, 3 बातों से समझिए पूरी कहानी

नई दिल्ली. एमएम धोनी को चेन्नई में कितना पसंद किया जाता है, इसका एक उदाहरण रविवार को एक बार फिर से देखने को मिला. चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले के बाद जब धोनी बात करने आए, तो शोर के चलते उन्हें माइक की आवाज तक बढ़ानी पड़ी. अंत में उन्होंने पूरे स्टेडियम में घूमकर दर्शकों को धन्यवाद दिया. इतना ही नहीं पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर खुद मैदान पर उतरे और अपने शर्ट पर धोनी के हस्ताक्षर लिए. इसके बाद फैंस सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह धोनी का उनके घरेलू मैदान पर फेयरवेल मैच था. मैच में हालांकि सीएसके को 6 विकेट से हार मिली. सीएसके ने पहले खेलते हुए 144 रन बनाए थे. जवाब में कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने अर्धशतक जड़कर केकेआर की जीत पक्की कर दी. प्वाइंट टेबल में चेन्नई की टीम अभी भी दूसरे नंबर पर है.

केकेआर के मैच के बाद साफ देखा जा सकता है कि 41 साल महेंद्र सिंह धोनी का घुटना चोटिल था, इसके बाद भी वे मुकाबले में उतरे. यह सीएसके का आईपीएल 2023 का घर में लीग राउंड का अंतिम मैच था. हालांकि यदि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंचती है, तो उसके एक बार फिर चेपॉक में खेलने का मौका मिल सकता है. आइए आपको बताते हैं कि क्यों यह धोनी का अंतिम सीजन हो सकता है.

1.एमएस धोनी आईपीएल 2023 में जहां भी मैच खेलने गए, वहां बड़ी संख्या में दर्शक आए. उन्होंने कोलकाता के ईडन गॉर्डंस में हुए मैच के बाद खुद कहा था कि उन्हें फैंस फेयरवेल देने आए थे. माही ने खुद भी अगले सीजन में उतरने की बात नहीं कही है. वे अचानक बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं. 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद उन्होंने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया था.

A special lap of honour filled with memorable moments ft. @msdhoni & Co. and the ever-so-energetic Chepauk crowd #TATAIPL | #CSKvKKR | @ChennaiIPL pic.twitter.com/yHntEpuHNg

— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023