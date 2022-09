VIDEO: ऋषभ पंत को साथी खिलाड़ियों से नहीं मिल रहा है प्यार! वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली. भारतीय टीम के 24 वर्षीय युवा होनहार विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं. हाल यह है कि उन्हें भारतीय टीम में शामिल तो किया जा रहा है, लेकिन उन्हें मैदान में उतरने के मौके बहुत कम ही मिल रहे हैं. दरअसल कैप्टन रोहित शर्मा इन दिनों पंत से ज्यादा अनुभवी विकेटकीपर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) पर भरोसा जता रहे हैं. कार्तिक को मौजूदा समय में टीम इंडिया का बेस्ट फिनिशर माना जा रहा है. वहीं पंत टीम में मिले मौके को लगातार भुनाने में नाकामयाब साबित हुए हैं. यही वजह है कि कैप्टन और कोच आगामी वर्ल्ड कप के लिए उनसे ज्यादा कार्तिक पर विश्वास जता रहे हैं.

पंत के टीम में अनदेखी से उनके चाहने वाले आहत हैं, और वह लगातार उन्हें प्लेइंग इलेवन में रखने की मांग कर रहे हैं. इस बीच लोग कुछ इमोशनल वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं. जिसमें पंत के साथी खिलाड़ी उन्हें इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पंत को जगह-जगह पर अपने साथी खिलाड़ियों द्वारा इग्नोर किया जा रहा है.

Such a selfish Indian team

No one is giving value to #rishabhpant pic.twitter.com/cJ7B5ZRkjE

— its_heartkidnapper (@IHeartkidnapper) September 26, 2022