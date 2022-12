IND vs BAN: ईशान किशन के दोहरे शतक पर लहालोट हुआ सोशल मीडिया, बधाई संदेश से लेकर मीम्स की आई बाढ़

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया. रोहित शर्मा की जगह पर प्लेइंग 11 में शामिल किए गए ईशान किशन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और बांग्लादेशी बॉलरों पर कहर बनकर टूट पड़े और देखते ही देखते ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया. शतक लगाने के बाद ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार और बढ़ा दी और चौके-छक्कों में डील करने लगे और दोहरा शतक भी जड़ दिया. ईशान किशन के पहले दोहरे शतक पर ट्विटर पर भी फैन्स उन्हें खूब बधाई दे रहे हैं. वनडे के शतकवीर बने ईशान किशन ट्विटर पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं और न केवल लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, बल्कि कई मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.

दरअसल, 24 साल के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को रोहित शर्मा की गैर-मौजूदगी में पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ आज यानी शनिवार को खेलने का मौका मिला. ईशान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 85 गेंदों पर ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया. शतक लगाने के बाद उनकी रफ्तार और तेज हो गई और वह लगातार चौके-छक्कों की बरसात करने लगे. फिलहाल, ईशान किशन ने महज 126 गेंदों में दोहरा शतक भी जड़ दिया है. उनका साथ विराट कोहली दे रहे हैं. ईशान किशन के इस शानदार प्रदर्शन पर सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर बधाई संदेश और मीम्स की बाढ़ आ गई.

Rohit Sharma reaction after he finds his 264 runs record is in danger because of #ishankishan masterclass going on : #INDvsBAN pic.twitter.com/NsHRw5iYBu

— Akshat (@AkshatOM10) December 10, 2022