ईशान किशन ने क्रिकेट के बेहतरीन पल का किया खुलासा, वजह- उनका दोहरा शतक नहीं तो फिर क्या?

नई दिल्ली: ईशान किशन भारतीय टीम में सबसे ऐसे खिलाड़ी है, जिन्होंने कम समय में ही सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल कर ली. हालांकि, इस लिस्ट में अब शुभमन गिल भी शामिल हो गए हैं. ईशान ने पिछले वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे में दोहरा शतक जड़ा था. उन्होंने 131 गेंदों में कुल 210 रनों की शानदार पारी खेली थी. फिलहाल ईशान किशन (Ishan Kishan) अपने होम ग्राउंड रांची में हैं, जहां वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में हिस्सा ले सकते हैं.

ईशान झारखंड के लिए खेलते हैं और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन उनका होम ग्राउंड भी है. इस मौके पर बीसीसीआई द्वारा अपलोड एक वीडियो में क्रिकेट करियर में उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा पल का खुलासा किया. हैरान करने वाली बात यह रही कि उन्होंने दोहरे शतक का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया.

Secret behind jersey number

Getting the legendary @msdhoni‘s autograph ✍️

Favourite cuisine

Get to know @ishankishan51 ahead of #INDvNZ T20I opener in Ranchi #TeamIndia pic.twitter.com/neltBDKyiI

— BCCI (@BCCI) January 26, 2023