नई दिल्ली. भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 365 रन का टारगेट दिया है. इसका पीछा करते हुए कैरेबियाई टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने पर 76 रन बनाने में दो विकेट भी खो दिए. आखिरी दिन वेस्टइंडीज को जीत के लिए 289 रन की दरकार होगी और भारत को सीरीज मुठ्ठी में करने के लिए 8 विकेट और चाहिए होंगे. चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड के बैजबॉल क्रिकेट

को पीछे छोड़ दिया. खासतौर पर कप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर बैटर ईशान किशन ने तो टेस्ट में बिल्कुल टी20 जैसे अंदाज में बैटिंग की. रोहित ने टेस्ट करियर की सबसे तेज फिफ्टी ठोकी. उन्होंने महज 35 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए. तो ईशान उनसे भी तेज निकले और 2 गेंद कम में ही अपने टेस्ट करियर का पहला पचासा ठोक डाला.

ईशान किशन की इस पारी की अहमियत इसलिए भी है. क्योंकि पहली टेस्ट पारी में खाता खोलने के लिए उन्होंने 20 गेंद खेली और उनके एक रन पूरा होते ही कप्तान रोहित शर्मा ने पारी घोषित कर दी थी. पहले टेस्ट में धीमी बल्लेबाजी के लिए ईशान को कप्तान से डांट भी खानी पड़ी थी लेकिन दूसरे टेस्ट में ईशान ने 33 गेंद में फिफ्टी ठोक पूरी पहले टेस्ट की कसर पूरी कर दी. इस पारी के दौरान ईशान ने चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत की याद दिला दी. वो जिस बैट से बैटिंग कर रहे थे, उस पर ‘RP 17′ लिखा था. ये ऋषभ पंत का नाम और उनका जर्सी नंबर है.

That’s a smashing way to bring your maiden Test 50*@ishankishan51

— FanCode (@FanCode) July 23, 2023