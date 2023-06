नई दिल्ली. रोहित शर्मा बतौर कप्तान करियर के सबसे बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून से खेला जाना है. रोहित ने बतौर कप्तान कई टाइटल जीते हैं, लेकिन वे अब तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सके हैं. इसके अलावा भारतीय टीम को भी 10 साल से आईसीसी टाइटल का इंतजार है. इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन खेलने के बाद भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग बैच में इंग्लैंड पहुंचे. अब सभी खिलाड़ी वहां पहुंच चुके हैं. ऐसे में सबकी नजर इस पर है कि आखिर प्लेइंग-XI में किसे मौका मिलता है.

बीसीसीआई ने शुक्रवार को टीम इंडिया की तैयारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इसमें बतौर विकेटकीपर केएस भरत प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं. ऐसे में भरत को फाइनल में मौका मिलने की संभावना है. पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने ईशान किशन या केएस भरत में से किसे मौका दिया जाए, इसे लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि अगर ओवल मैदान पर होने वाले फाइनल में भारतीय टीम 2 स्पिनर्स के साथ उतरती है, तो प्लेइंग-XI में भरत को ही मौका मिलेगा.

Energy levels high 💪🏻

Upping the intensity with each session ahead of #WTC23 🙌#TeamIndia pic.twitter.com/q6IAORAkIz

— BCCI (@BCCI) June 2, 2023