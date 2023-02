VIDEO: स्टम्प से टकराई गेंद, फिर भी बैटर नहीं हुआ आउट, जिसने देखा उसका माथा ठनक गया

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स और ब्रिसबेन हीट के बीच चैलेंजर मुकाबला खेला गया. यह मैच हीट ने 4 विकेट से जीता. हीट को 20 ओवर में 117 रन का टारगेट मिला था. इस लक्ष्य को हीट ने 10 गेंद रहते 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. हीट की तरफ से माइकल नेसर ने सबसे अधिक 32 गेंद में नाबाद 48 रन ठोके. इस मैच में ऐसा कुछ घटा, जिस पर न तो बैटिंग करने वाली टीम को यकीन हुआ होगा और न ही फील्डिंग टीम. दर्शक भी शायद ही इस वाकये पर यकीन कर पाए होंगे. दरअलल, मैच में गेंद स्टम्प पर तो लगी. लेकिन, बल्लेबाज आउट नहीं हुआ. इसका वीडियो वायरल हो रहा.

यह वाकया हीट की पारी के सातवें ओवर में घटा. सिडनी सिक्सर्स की तरफ से ये ओवर लेग स्पिनर इजहारुलहक नवीद फेंकने आए. उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद कमाल की फेंकी. यह गेंद ऑफ स्टम्प की लाइन पर थी और पिच पर गिरते ही तेजी से टर्न लेकर बाहर की तरह निकली और बल्लेबाज के ऑफ स्टम्प से टकरारकर विकेट के पीछे गई. फिर भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ. दरअसल, गेंद स्टम्प को हल्का सा छूकर गई थी और इसी कारण बेल्स नहीं गिरी और बल्लेबाज आउट होने से मच गया.

Another coat of paint and those zing bails probably light up 😱@KFCAustralia #BucketMoment #BBL12 #BBLFinals pic.twitter.com/w9qv8Vx85o

— KFC Big Bash League (@BBL) February 2, 2023