नई दिल्ली. रणजी ट्रॉफी के 7 मैच में 19 की औसत से 50 विकेट लिए. 6 बार पांच विकेट और 2 बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया. रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे. इसके बावजूद अगर दिलीप ट्रॉफी के लिए नहीं चुना जाए तो गुस्सा फूटना लाजमी है. यहां बात हो रही है केरल के ऑलराउंडर जलज सक्सेना की. जलज इस साल रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. उन्हें उम्मीद थी कि दिलीप ट्रॉफी के लिए उन्हें साउथ जोन की टीम में जरूर चुना जाएगा. लेकिन, ऐसा हुआ नहीं. अब इसे लेकर जलज ने ट्वीट कर सवाल पूछा है.

ऐसा माना जा रहा कि सेलेक्टर्स ने साउथ जोन की टीम चुनते वक्त जलज सक्सेना पर वॉशिंगटन सुंदर को तरजीह दी और रणजी ट्रॉफी में घातक गेंदबाजी करने वाले जलज को टीम में जगह नहीं दी. इसके बाद से जलज ने ट्वीट कर सेलेक्टर्स से तीखे सवाल पूछे हैं. वहीं, वेंकटेश प्रसाद ने भी जलज को मौका नहीं देने पर बीसीसीआई और साउथ जोन के सेलेक्टर्स को आड़े हाथ लिया है. पहले आपको ये बताते हैं कि जलज ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है.

क्या पहले घरेलू क्रिकेट में ऐसा हुआ: जलज

जलज सक्सेना ने लिखा, “भारत में रणजी ट्रॉफी (एलीट ग्रुप) में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिलीप ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया. क्या आप जांचकर ये बता सकते हैं कि क्या भारतीय घरेलू क्रिकेट में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? सिर्फ जानना चाहता हूं. किसी को दोष नहीं दे रहा हूं.”

Highest wicket taker in Ranji trophy in India( Elite Group) didn’t get picked in Duleep trophy. Can you please check whether it has ever happened in the Indian Domestic history? Just wanted to know. Not blaming anyone 🙏 https://t.co/Koewj6ekRt

— Jalaj Saxena (@jalajsaxena33) June 17, 2023