नई दिल्ली. इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है. टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है. अनुभवी जेम्स एंडरसन की वापसी हुई है जबकि विवादों में रहे ओली रॉबिन्सन को बाहर बिठाने का फैसला लिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो लगातार मैच हारने के बाद मेजबान ने तीसरा मुकाबला जीतकर वापसी की थी.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही एशेज सीरीज में करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच में एक बादलाव के साथ उतरेगा. लगातार दो मुकाबला हारने के बाद मेजबान ने तीसरे मुकाबले में तीन बड़े बदालव किए और जीत के साथ 1-2 के वापसी की. अब सीरीज का चौथा मुकाबला जीतकर इंग्लिश टीम का इरादा सीरीज में बराबरी हासिल करना होगा.

चौथे टेस्ट के लिए 40 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की वापसी हुई है. तीसरे टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हुए ओली रॉबिन्सन को इस मुकाबले के लिए बाहर रखा गया है. तीसरे टेस्ट मैच के दौरान बाउंसर फेंकने के बाद वह चोटिल गए थे. मैच से पहले उनके बाहर होने की खबर सामने आई थी.

One change for the 4th @LV_Cricket #Ashes Test at @EmiratesOT 🏟🏏

