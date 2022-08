VIDEO: जेम्स एंडरसन निकले 40 के युवा, तेजतर्रार इनस्विंग से उड़ाए तीनों स्टंप

लंदन. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 40 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. वह टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज हैं. इसके अलावा सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं. अनुभवी तेज गेंदबाज का हाल ही में बार्मी आर्मी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में वह नेट में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. प्रैक्टिस के दौरान भी एंडरसन की गेंद में धार की कोई कमी नजर नहीं आ रही है. उन्होंने अपने बेहतरीन इनस्विंग से तीनो स्टंप को ढेर करते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है.

बार्मी आर्मी ने एंडरसन के इस वीडियो को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है, ‘एक और टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो रहे हैं जिम्मी.’ इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करते हुए बार्मी आर्मी ने उन्हें 40 साल का युवा बताया है. इंग्लिश टीम को 21 अगस्त से घरेलू जमीं पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. सीरीज शुरू होने से पहले एंडरसन खुद को मैदान में तराश रहे हैं.

Jimmy getting ready for another Test series, 40 years young 😍

📹 IG: jimmya9 pic.twitter.com/JMut231NPq

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 4, 2022