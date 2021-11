जेम्स पैटिंसन की घटिया हरकत कैमरे में हुई कैद, क्रीज में खड़े बल्लेबाज को दे मारी गेंद- Video

नई दिल्ली. पेसर जेम्स पैटिंसन (James Pattinson) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के घरेलू शेफील्ड शील्ड (Sheffield Shield) टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक घटिया हरकत की. पैटिंसन ने 5–8 नवंबर के बीच खेले गए ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड (Sheffield Shield) के मैच के दौरान बल्लेबाज डेनियल ह्यूज (Daniel Hughes) को गेंद दे मारी. ऐसा उन्होंने थ्रो फेंकते वक्त किया. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनका इस हरकत का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है.

वीडियो में नजर आ रहा है कि जैसे ही पैटिंसन ने ह्यूज को गेंद मारी तो वह काफी दर्द में नजर आए. बाद में जेम्स पैटिंसन ने अपनी गलती मानी और माफी भी मांगी लेकिन उनकी हरकत की अब लोग काफी आलोचना कर रहे हैं. डेनियल ह्यूज ने इसके बाद थोड़ी देर तक पैटिंसन को घूरते हुए देखा, हालांकि वह कुछ बोले नहीं. यह घटना शेफील्ड शील्ड में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच मुकाबले के दौरान घटी. विक्टोरिया टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले पैटिंसन ने न्यू साउथ वेल्स की पारी के दौरान ह्यूज के पैर पर गेंद मारी.

न्यू साउथ वेल्स टीम अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी. क्रीज पर ह्यूज के साथ पीटर नेविल मौजूद थे. पारी का 87वां ओवर पैटिंसन फेंक रहे थे. ओवर की तीसरी गेंद पर ह्यूज ने डिफेंसिव शॉट खेला जो सीधे पैटिंसन के पास गई. पैटिनसन ने गेंद उठाकर सीधे ह्यूज के पैर पर थ्रो किया. इस दौरान वह क्रीज के अंदर ही खड़े थे.

Ouch!

Daniel Hughes 71* (283) continues to defy Victoria despite copping this throw from James Pattinson in the second session #SheffieldShield pic.twitter.com/ChTkupId1n

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 8, 2021