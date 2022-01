जसप्रीत बुमराह और जेनसन के बीच मैदान पर जुबानी जंग, अंपायर को करना पड़ा बीच-बचाव; Video वायरल

नई दिल्ली. भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) मैदान पर अपने आक्रामक तेवर गेंद से दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन बुधवार को उनके और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मार्को जेनसन (Marco Jansen) के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. जोहानिसबर्ग में सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच (IND vs SA 2nd Test) में भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी अपनी टीम के सर्वश्रेष्ठ देने के प्रयास कर रहे हैं. इसी बीच भारत के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) को दूसरे दिन डीन एल्गर के साथ बहस करते देखा गया और तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह और मार्को जानसेन के बीच जुबानी जंग दिखी.

यह सब पारी के 54वें ओवर में हुआ. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेनसन ने पहले एक बाउंसर फेंकी. जसप्रीत बुमराह इसकी उम्मीद कर रहे थे और वह गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके कंधे पर जा लगी. इसी तरह की डिलीवरी आगे आई और फिर बल्ले और गेंद के बीच कोई संबंध नहीं था. जेनसन ने बल्लेबाजी कर रहे बुमराह को देखा. बुमराह ने भी उन्हें देखा.

ओवर की चौथी गेंद के बाद दोनों ने ही एक-दूसरे को कुछ कहा और फिर दोनों ही एक-दूसरे की ओर बढ़े. मैदानी अंपायर को दौड़कर बीच-बचाव कराना पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया. इस ओवर में हालांकि कोई रन नहीं बना लेकिन कागिसो रबाडा के अगले ओवर में बुमराह ने शानदार छक्का जड़ा.

Buttler and Anderson paid a price for doing this. Marco.. don’t charge him up. Won’t end well for you guys.. seriously!pic.twitter.com/R22Y9HIWfC

— Kanav Bali🏏 (@Concussion__Sub) January 5, 2022