'इसको फैट बोलते हैं बेटा', जसप्रीत बुमराह ने 15 करोड़ के खिलाड़ी के फोटोशूट में यूं लिए मजे- Video

नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल का मौजूदा सीजन (IPL 2022) अब तक अच्छा नहीं बीता है. पांच बार की चैम्पियन टीम अब तक खेले तीनों मुकाबले हारी है. अब टीम का अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से है. इस मैच में टीम की आईपीएल 2022 में अपनी पहली जीत पर नजर होगी. इस मुकाबले से पहले, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने एक मजेदार फोटोशूट में हिस्सा लिया. इसमें बुमराह ने ईशान के जमकर मजे लिए. इसका एक वीडियो मुंबई इंडियंस ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

मुंबई इंडियंस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें रोहित, जसप्रीत और ईशान को फोटोशूट के लिए तैयार होते देखा जा सकता है. सेशन के बाद बुमराह और किशन फोटोग्राफर के कैमरे से क्लिक की गई अपनी तस्वीरें देखने लगे. इसी दौरान ईशान रोहित शर्मा की बेटी समायरा के साथ मस्ती करते नजर आए. वो समायरा से पूछते दिखे कि मैं क्यूट लग रहा हूं या नहीं. इसी दौरान ईशान टीम के तेज गेंदबाज बुमराह को अपनी मसल्स दिखाते हैं. इस पर बुमराह उनसे कहते हैं-“इसको फैट बोलते हैं बेटा.”

We have someone looking cute in today’s and it’s not Samaira! #OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians MI TV pic.twitter.com/K17aII96cd

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 8, 2022