नई दिल्‍ली. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की भारतीय टीम में क्‍या अहमियत है इस बात से हर कोई वाकिफ है. अपनी शानदार इनस्विंग के दम पर जस्‍सी बड़ी-बड़ी टीमों को धराशाही कर चुके हैं. भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला यह तेज गेंदबाज इस वक्‍त बीसीसीआई और भारतीय टीम मैनेजमेंट के बीच फुटबॉल की तरह एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर उछलकूद कर रहा है. टीम इंडिया को मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत करनी है. इससे ठीक पहले बीसीसीआई की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि बुमराह को बाहर कर दिया गया है.

छह दिन पहले हुई थी एंट्री

भारतीय फैन्‍स को पहले यह बात बताई गई थी कि जसप्रीत बुमराह का श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से वापसी कर पाना संभव नहीं है. चोट के उबरने के बाद रिहैब की प्रक्रिया को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था. फिर एकाएक टी20 सीरीज के बीच में यह बताया गया कि जस्‍सी फिट हैं और वनडे में उपलबध रहेंगे. टीम में एंट्री की घोषण को अभी छह दिन ही बीते थे कि अब फिर यह बताया जा रहा है कि भारत का यह घातक गेंदबाज उपलब्‍ध नहीं हो पाएगा.

Good decision by BCCI to keep him out of the series now as he is very important for IPL

— Paraju (@Paraju123) January 9, 2023