जसप्रीत बुमराह शुरू में सचिन-पोंटिंग से बात करने में डरते थे, बताया- कैसे मलिंगा से हुई दोस्ती

नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस आईपीएल 2020 के प्रदर्शन को 2021 (IPL 2021) में नहीं दोहरा सकी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली 5 बार की चैम्पियन मुंबई आईपीएल 2021 में 14 में से 7 मैच ही जीत पाई. अब टीम की नजर अगले साल होन वाले आईपीएल पर है. हालांकि, इससे पहले मेगा ऑक्शन होगा. इसमें टीम किस खिलाड़ी को रिटेन औऱ किसको रिलीज करती है. यह देखने वाली बात होगी. लेकिन यह बात तो तय है कि मुंबई रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को रिटेन करे. बुमराह को मुंबई के साथ 9 साल हो गए हैं. इन 9 सालों में मुंबई कई बार खिताब जीतने में सफल रही.

जसप्रीत ने मुंबई के साथ अपने 9 साल लंबे सफर की कहानी साझा की. इसका एक वीडियो मुंबई इंडियंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इसमें बुमराह ने अपने शुरुआती दिनों, सचिन-पोंटिंग जैसे दिग्गजों के साथ खेलने के अनुभव और लसिथ मलिंगा से अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की.

सचिन-पोंटिंग से बात करने में डर लगता था: जसप्रीत

बुमराह ने बताया कि मैं बहुत कम उम्र में ही इस टीम के साथ जुड़ गया था. तब रिकी पोंटिंग टीम के कप्तान थे और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भी टीम में थे. मेरे लिए उस समय इन लोगों से बात करना भी मुश्किल था. क्योंकि मैं सीधे अंडर-19 क्रिकेट खेलकर इस टीम में आ गया था. मैंने इन दिग्गजों को देखकर काफी सीखा कि कैसे अपने खेल में सुधार लाया जाता है.अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है.

