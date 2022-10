VIDEO: जेमिमा रॉड्रिग्स पर चढ़ा रनवीर कपूर की फिल्म के गाने का खुमार, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली. भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर छाई हुईं हैं. उन्होंने हाल ही में अपने ऑफीशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जेमिमा अपने साथियों के साथ रनवीर सिंह की फिल्म का गाना ‘चन्ना मेरेया’ गा रही हैं. यह वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

जेमिमा रॉड्रिग्स ने हाल ही में महिला बिग बैश लीग (WBBL) में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से डेब्यू किया है. वीडियो में भारतीय क्रिकेटर ने बॉलीवुड के गाने को शानदार तरीके से गाया है. इतना ही नहीं रॉड्रिग्स ने इस गाने का बुखार विदेशी खिलाड़ियों पर भी चढ़ा दिया है. टीम के सभी खिलाड़ियों ने मेलबर्न स्टार्स की जीत का जश्न अलग ही अंदाज में मनाया.

Went a lil Desi with the Stars

How good are they at bollywood songs?! #ChannaMereya

Also such a good win today!!

We keep going @StarsBBL #WBBL08 pic.twitter.com/0sF6iEMbnB

— Jemimah Rodrigues (@JemiRodrigues) October 29, 2022