VIDEO: झूलन गोस्वामी का एयरपोर्ट पर फूलों से जोरदार स्वागत, महान गेंदबाज ने कहा- Thank You

कोलकाता. क्रिकेटर झूलन गोस्वामी सोमवार को कोलकाता लौटने पर उनके फैंस ने जोरदार स्वागत किया. इंग्लैंड पर क्लीनस्वीप करने के बाद लौटी झूलन के साथ दीप्ति शर्मा भी थीं. प्रशंसकों ने कोलकाता हवाई अड्डे पर फूलों की पंखुड़ियों की उनके ऊपर बौछार कर दी. 39 वर्षीय गोस्वामी ने अपने शानदार करियर के अंत रविवार को ऐलान किया था और एक इमोशनल नोट शेयर किया था.

बता दें कि भारत की महिला टीम ने लॉर्ड्स में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हराकर इंग्लैंड की धरती पर अपना पहला क्लीन स्वीप किया. महिला क्रिकेट सबसे महान तेज गेंदबाजों में से एक गोस्वामी ने 2002 में अपनी करियर शुरू किया था, उसके बाद महिला क्रिकेट में उनके नाम सबसे अधिक विकेट दर्ज हैं. वह 12 टेस्ट में 44 विकेट, 204 एकदिवसीय मैचों में 255 विकेट और 68 T20I में विकेट शामिल हैं.

‘Chakdah Express’ @JhulanG10 welcomed by budding women cricketers of Bengal on her return to Kolkata. #ThankYouJhulan pic.twitter.com/ya6BfPIJ13

— Debasis Sen (@debasissen) September 26, 2022