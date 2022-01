झूलन गोस्वामी ने 'चकदा एक्सप्रेस' का टीजर किया शेयर, लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट- VIDEO

नई दिल्ली. महान भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswani) ने अपने जीवन पर आधारित एक फिल्म की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है. ‘चकदा एक्सप्रेस’ (Chakda Xpress) नाम की इस फिल्म में अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. अनुष्का शर्मा 3 साल बाद कमबैक कर रही हैं. स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी में अनुष्का शर्मा पहली बार क्रिकेटर के रोल में नजर आएंगी. अनुष्का की यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. झूलन गोस्वामी ने इस फिल्म की एक झलक को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा है.

‘चकदा एक्सप्रेस’ फिल्म के टीजर लॉन्च पर झूलन गोस्वामी ने फिल्म की एक क्लिप साझा की और भारत में एक महिला क्रिकेटर के रूप में अपनी यात्रा को दिखाया. इस क्लिप के साथ उन्होंने दिल को छू लेने वाला संदेश भी लिखा है. झूलन गोस्वामी ने लिखा, ”जब आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपके दिमाग में बस इतना ही होता है. तुम देश के लिए खेल रहे हो, अपने लिए नहीं. इतिहास में टीम इंडिया का नाम दर्ज कराने के लिए खेल रही 11 महिलाएं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वे कहते हैं कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती.”

उन्होंने कहा, “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कभी-कभी किसी व्यक्ति की उपलब्धियों को आपके ऊपर रखा जाता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेडियम खाली हैं. जब आप पिच पर गेंदबाजी करने के लिए उतरते हैं, तो आप केवल प्रतिद्वंद्वी को देखते हैं. क्रिकेट के बल्ले और स्टंप को देखते हैं, जिन्हें आपको नॉक आउट करने की जरूरत है.”

When you represent India, that’s all that is on your mind. Tum desh ke liye khel rahe ho, apne liye nahi. 11 women playing to place Team India’s name in history.

It doesn’t matter if they said ladkiyan cricket nahi khel sakti. pic.twitter.com/H7LQ4BEzQP

— Jhulan Goswami (@JhulanG10) January 6, 2022