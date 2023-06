नई दिल्ली. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन किसी अजूबे से कम नहीं हैं. 40 साल की उम्र में जब गेंदबाज संन्यास लेकर आराम से अपनी टीम को खेलता देखते हैं उस वक्त वो विकेटों की झड़ी लगा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में इस दिग्गज ने एक ऐसी इन स्विंगर डाली जिसका जवाब इन फॉर्म एलेक्स कैरी के पास नहीं था.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली बहुचर्चित एशेज सीरीज का आगाज बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ है जिसकी उम्मीद की जाती है. कांटे की टक्कर एजबेस्टन टेस्ट में देखने को मिली. पहली पारी में इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 393 रन बनाकर पारी घोषित की तो ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा के 141 रन की बदौलत 386 रन बनाए. महज 7 रन से मेजबान इंग्लैंड को पहली पारी में बढ़त मिली.

Jimmy Anderson. GOAT.

The King of Swing gets First Class wicket number 1️⃣1️⃣0️⃣0️⃣!

Alex Carey departs for 66.#EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/5oVD7jfKij

— England Cricket (@englandcricket) June 18, 2023