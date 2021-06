धोनी के रनआउट से पहले और बाद में कैसा महसूस कर रहे थे जिम्मी नीशम, कीवी खिलाड़ी ने दिया जवाब

नई दिल्ली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल (ICC ODI World Cup 2019) आज भी फैन्स के जेहन में ताजा है. सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड (India vs News Zealand) के बीच खेला गया था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था. 10 जुलाई 2019... वह तारीख थी, जिस दिन करोड़ों भारतीय फैन्स का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने गजब का प्रदर्शन किया था, उसके बल्लेबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया था, लेकिन सेमीफाइनल में ये टीम महज 240 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी. इस मैच में एक वक्त भारतीय टीम के 6 विकेट 100 रनों से पहले ही गिर गए थे लेकिन इसके बाद जडेजा और धोनी की जोड़ी ने 116 रनों की साझेदारी कर भारत को मैच में वापस ला खड़ा किया था. लेकिन आखिरी ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का रन आउट होना टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ गया था.



हाल ही में न्यूजीलैंड टीम के क्रिकेटर जिम्मी नीशम (Jimmy Neesham) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सवाल-जवाब का एक सेशन रखा. इस दौरान फैन्स ने कीवी क्रिकेटर से खूब सारे सवाल किए, जिनके जवाब नीशम ने दिए. इसी दौरान एक फैन ने धोनी के रन आउट का सवाल पूछा और टीम इंडिया के पुराने जख्म को ताजा कर दिया.



पहली मुलाकात में कैंडिस को घमंडी लगे थे डेविड वॉर्नर, ट्विटर के जरिए शुरू हुई थी लव स्टोरी



एमएस धोनी के लिए राशिद खान ने फैन को दिया शानदार जवाब, जीता दिलफैन ने जिम्मी नीशम से पूछा, ''आईसीसी वर्ल्ड कप सेमी फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी के रन आउट होने से पहले और बाद में आपको कैसा महसूस हुआ?'' इसका जवाब देते हुए जिम्मी नीशम ने कहा, ''पहले: कूल... हम शायद जीतने वाले हैं. बाद में: कूल हम निश्चित रूप से जीतने वाले हैं.''



ऐसे रन आउट हुए थे धोनी



न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni Run Out) 49वें ओवर में रन आउट हुए थे. धोनी विकेट के बीच बेहद ही तेजी से भागने के लिए मशहूर हैं, लेकिन उस दिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो क्रीज से दो इंच दूर रह गए. 49वां ओवर फेंक रहे लॉकी फर्ग्युसन की तीसरी गेंद पर धोनी ने लेग साइड पर शॉट खेला और एक रन पूरा करने के बाद वो तेजी से दूसरे रन के लिए भागे. लेकिन लेग साइड पर खड़े मार्टिन गप्टिल ने गेंद को तेजी से उठाते हुए सीधे विकेट पर थ्रो मार दिया. डायरेक्ट थ्रो की वजह से एमएस धोनी क्रीज से महज 2 इंच पीछे रह गए. धोनी के रन आउट होने के बाद भारतीय टीम के तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया.



WHAT A MOMENT OF BRILLIANCE!Martin Guptill was 🔛🎯 to run out MS Dhoni and help send New Zealand to their second consecutive @cricketworldcup final! #CWC19 pic.twitter.com/i84pTIrYbk