महेंद्र सिंह धोनी को अंपायर ने आउट नहीं दिया, फिर पंजाब के डेब्यूटेंट विकेटकीपर ने DRS लिया और हारी CSK- Video

नई दिल्ली. चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल के 15वें सीजन (IPL-2022) में लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी. उसे रविवार रात पंजाब किंग्स ने 54 रन के अंतर से हराया. दिग्गज विकेटकीपर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे. वह धीमे अंदाज में भी खेले और उन्होंने 28 गेंदों पर 23 रन बनाए. वह पारी के 18वें ओवर में पवेलियन लौटे जब स्पिनर राहुल चाहर ने उनका विकेट लिया. हालांकि धोनी को पवेलियन भेजने के लिए DRS का सहारा लिया गया. इतना ही नहीं, डीआरएस लेने के लिए पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल को डेब्यू कर रहे विकेटकीपर ने मजबूर किया. विकेटकीपर का नाम है जीतेश शर्मा जिन्होंने आईपीएल में इस मैच के जरिए पदार्पण किया.

पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 180 रन बनाए. उसके लिए लियाम लिविंगस्टोन ने कमाल का खेल दिखाते हुए 32 गेंदों पर 5 चौके और इतने ही छक्के जड़ते हुए कुल 60 रन बनाए. उनके अलावा ओपनर शिखर धवन ने 24 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का लगाते हुए 33 रन का योगदान दिया. जीतेश शर्मा ने बल्लेबाजी में भी प्रभावित किया. उन्होंने 17 गेंदों पर 26 रन बनाए. खास बात है कि उनकी पारी में 3 छक्के ही शामिल रहे, कोई चौका नहीं. स्ट्राइक रेट भी 152 से ऊपर का रहा. चेन्नई टीम 18 ओवर में 126 रन पर ऑलआउट हो गई.

इसे भी देखें, IPL 2022: CSK ने लगाई हार की हैट्रिक, पंजाब किंग्स ने धोनी की टीम को धो डाला

जीतेश ने फिर विकेटकीपिंग में भी कमाल दिखाया. उन्होंने अंबाती रायुडू (13) को ओडियन स्मिथ की गेंद पर लपका जबकि धोनी को DRS के जरिए पवेलियन भेजने में अहम भूमिका निभाई. दरअसल, पारी के 18वें ओवर की पहली गेंद को मैदानी अंपायर ने वाइड करार दिया. विकेट के पीछे चिल्लाने लगे कि धोनी का बल्ला गेंद से लगा है.

Rahul Chahar to Dhoni, out 🎳 Caught by Jitesh Sharma!! Dhoni c Jitesh Sharma b Rahul Chahar 23(28) [4s-1 6s-1] 🎯 🎳 pic.twitter.com/LryvBLMF9i

धोनी भी इसे लेकर शंका में थे और वह वीडियो अंपायर के फैसले का इंतजार करने लगे. कई बार धोनी ऐसी स्थिति में खुद ही पवेलियन की ओर चल पड़ते हैं. हालांकि ऐसा रविवार को नहीं हुआ. बाद में अल्ट्रा एज से पता चला कि गेंद धोनी के बल्ले को छूकर जीतेश के हाथों में गई. ऐसे में चेन्नई का 9वां विकेट गिर गया और सीएसके फैंस की उम्मीदें भी टूट गईं. धोनी ने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का जड़ा.

I need this kind of CONFIDENCE #JiteshSharma 👏

Well done 😎#PBKSvCSK

Thala #Dhoni #csk ko ARGUE karne ka CONFIDENCE 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/ei1nLyu30C

— Chirag Rajvaniya (@mr_rajvaniya) April 3, 2022