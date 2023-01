क्रिकेट मैदान पर साला पड़ा जीजा पर भारी, जी भर की कुटाई! SA20 का पहला शतक ठोक टीम को जीत भी दिलाई

नई दिल्ली. क्रिकेट मैदान पर जीजा और साले की टक्कर हो…तो मुकाबला वैसे ही दिलचस्प बन जाता है. ऐसे में अगर साला फाफ डुप्लेसी हो तो फिर क्या कहने. दक्षिण अफ्रीका में पहली बार खेली जा रही SAT20 लीग में डुप्लेसी जोबर्ग सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ शतक ठोका. यह SA20 की पहली सेंचुरी है. डुप्लेसी ने महज 58 गेंद में नाबाद 113 रन ठोके और अपनी टीम जो बर्ग सुपर किंग्स को 5 गेंद रहते 8 विकेट से जीत दिलाई.

दिलचस्प बात यह है कि फाफ डुप्लेसी ने यह शतक अपने जीजा हार्डस विलोन की टीम के खिलाफ ठोका. बता दें कि डुप्लेसी की बहन रेमी राइनर्स ने हार्डस से शादी की है. हार्डस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एक टेस्ट खेला है. मैदान पर हुई इस लड़ाई में साला अपने जीजा पर भारी पड़ा. फाफ ने डरबन सुपर जायंट्स के हर गेंदबाज की क्लास लगाई. इसमें उनके जीजा हार्डस विलोन भी शामिल हैं. हार्डस ने अपने 3.1 ओवर में 40 रन दिए. डुप्लेसी ने 194 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. लेकिन, अपने जीजा के खिलाफ तो उनके बल्ले ने और आग उगली और 250 के करीब स्ट्राइक रेट से हार्डस के खिलाफ रन बटोरे. हार्डस की 14 गेंद पर डुप्लेसी ने 36 रन ठोके.

डुप्लेसी ने अपने जीजा की जमकर कुटाई की!

इस मैच में डरबन सुपर जायंट्स के कप्तान क्विंटन डिकॉक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी. पहले खेलते हुए सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन बनाए थे. डरबन सुपर जायंट्स के लिए हेनरिक क्लासेन ने 48 गेंद में 65 रन ठोके थे. उनके अलावा ओपनर काइल मेयर्स ने 15 गेंद में 28 रन की पारी खेली. 179 रन के टारगेट का पीछा करते हुए कप्तान फाफ डुप्लेसी और रीजा हेंड्रिक्स की सलामी जोड़ी ने ही जोबर्ग सुपर किंग्स की जीत की नींव तैयार की. दोनों ने पहले विकेट के लिए 16.3 ओवर में 157 रन जोड़े. रीजा 45 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन, डुप्लेसी ने अपना शतक पूरा किया.

First century of the #Betway #SA20? Now that’s what I call cricket 🏏 @Betway_India pic.twitter.com/KagZRLnPga

— Betway SA20 (@SA20_League) January 24, 2023