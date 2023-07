नई दिल्ली. ‘द एशेज 2023’ का तीसरा मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लीड्स में खेला जा रहा है. इस रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 263 रन बनाने में कामयाब हुई है. वहीं इंग्लिश टीम ने अपनी पहली पारी का आगाज करते हुए 87 रन के कुल योग पर ही अपने आधे विकेट गंवा दिए हैं.

लीड्स टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड को सबसे बड़ा झटका अनुभवी बल्लेबाज जो रूट के रूप में लगा है. टीम को ‘करो या मरो’ मुकाबले में रूट से काफी आस थी, लेकिन वह महज 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन चलते बने हैं. जो रूट को विपक्षी टीम के कप्तान पैट कमिंस ने डेविड वॉर्नर के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

The 10th time Pat Cummins has got Joe Root out in Tests…pic.twitter.com/glPduk8Fen

— Telegraph Cricket (@telecricket) July 7, 2023