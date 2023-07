नई दिल्ली. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनकी आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपनी टीम के लिए 73 गेंद में 94.59 की स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस बीच उनके बल्ले से आठ चौके एवं एक बेहतरीन छक्का निकला है.

रूट के सिक्स ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका:

मिशेल मार्श की गेंद पर जो रूट द्वारा लगाया गया रैंप शॉट सोशल मीडिया पर जमकर तहलका मचा रहा है. दरअसल, कंगारू टीम के लिए दूसरी पारी का 34वां ओवर ऑलराउंडर खिलाड़ी मिशेल मार्श डाल रहे थे. मार्श के इस ओवर की पांचवीं गेंद पर रूट ने थर्ड मैन के उपर से रैंप शॉट लगाते हुए कुल छह रन बटोरे. रूट द्वारा लगाए गए इस शॉट के बाद फैंस को कुछ देर के लिए दर्शक दीर्घा में काफी रोमांचित देखा गया.

It was only a matter of time…

Root RAMPS for six! 🙌 #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/RvdTtdVEv6

— England Cricket (@englandcricket) July 29, 2023