Ashes Series हारने के बाद जो रूट ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों संग छलका रहे थे जाम, तभी आ धमकी पुलिस; देखें Video

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4-0 से एशेज सीरीज गंवाने के बाद से इंग्लैंड क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है. इंग्लैंड के खिलाड़ी भी हार से मायूस हैं. इससे ध्यान बंटाने और हार की टीस दूर करने के लिए कप्तान जो रूट साथी खिलाड़ियों के साथ जाम छलकाते नजर आए. इस दौरान कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी उनके साथ थे. यह सभी होबार्ट के होटल की छत पर बैठे बीयर पी रहे थे. तभी पुलिस आ धमकी और रंग में भंग पड़ गया.

पुलिस ने पार्टी कर रहे इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को कमरे में जाने का कह दिया. इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इंग्लिश कप्तान जो रूट (Joe Root) और तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नाथन लायन, ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी के साथ बीयर बीते नजर आ रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना सोमवार सुबह की है. यह सभी खिलाड़ी होटल की छत पर बैठकर पार्टी कर रहे थे. पुलिस को शोर आने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचीं तो जो रूट (Joe Root) के साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी पार्टी करते नजर आए. इसमें एलेक्स कैरी और नाथन लायन (Nathan Lyon) तो टेस्ट की किट में ही बैठे थे.

इस दौरान एक अधिकारी वीडियो भी रिकॉर्ड करता रहा और उसे यह कहते सुना जा सकता है कि यह वकीलों के लिए है. साथ में खड़ी महिला अधिकारी को भी यह कहते सुना जा सकता है कि बहुत तेज आवाज है. यह सोने का समय है. पुलिस की समझाइश के बाद सभी खिलाड़ी होटल के कमरों में लौट गए. बता दें कि एशेज सीरीज (Ashes Series) का आखिरी मुकाबला होबार्ट में ही खेला गया था, जिसे मेजबान ऑस्ट्रेलिय़ा ने 146 रन से जीता था.

The first and last time #Hobart will host an #Ashes test… ‘Bit too loud’ .. Awesome pic.twitter.com/zdZ4dmcsf6

— Matt de Groot (@mattdegroot_) January 18, 2022