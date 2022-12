VIDEO: रावलपिंडी स्टेडियम में मेहमान नवाजी करते नजर आए जो रूट, जी भरके खिलाया खाना

नई दिल्ली. पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pakistan vs England) के बीच प्रस्तावित तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पहला मुकाबला एक दिसंबर से रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले टेस्ट मुकाबले से एक दिन पूर्व इंग्लिश टीम के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) को मैदान में कुछ ऐसा करते हुए देखा गया, जिसकी चारो तरफ जमकर सराहना हो रही है.

दरअसल रावलपिंडी टेस्ट की पूर्व संध्या पर जब सभी इंग्लिश खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाने में जुटे हुए थे. उस दौरान उनके खेमे में एक प्यारी से बिल्ली घुस आई. यहां इंग्लिश खिलाड़ियों ने उसे भगाने के बजाय उसे सहलाया पुचकारा. इस बीच टीम के पूर्व कप्तान रूट उस प्यारी बिल्ली को खाने के लिए कुछ लेकर आए. नन्हीं जानवर ने भी रूट द्वारा मिले भोजन का जमकर लुत्फ उठाया. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Always thinking of others. @root66 feeding one of the Pindi Cricket Ground’s kittens this morning at practice. pic.twitter.com/zoDyE4sK9f

— Danny Reuben (@dannyreuben) November 30, 2022