जोंटी रोड्स ने लखनऊ में जीता दिल, बारिश में ग्राउंड स्टाफ के साथ लगे काम पर, VIDEO वायरल

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 का 45वां मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णल लिया. लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन बनाए, जिसके बाद बारिश शुरू हो गई. बारिश की वजह से मैच रूक गया. ग्राउंड स्टाफ बारिश शुरू होते ही मैदान को ढकने के लिए कवर लेकर दौड़ पड़ा, लेकिन इस बीच लखनऊ के फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स का एक दिल जीतने वाला वीडियो वायरल हो गया.

दरअसल, बारिश शुरू होने के बाद जैसे ही ग्राउंड स्टाफ मैदान को ढकने के लिए कवर लेकर दौड़ा तो लखनऊ सुपर जायंट्स के फील्डिंग कोच भी उनकी मदद के लिए चल पड़े. जोंटी रोड्स को आईपीएल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में ग्राउंड स्टाफ की मदद करते हुए देखा जा सकता है.

ग्राउंड स्टाफ जोंटी रोड्स को एक बार हटाता भी है, लेकिन कुछ ही पल में रोड्स फिर से ग्राउंड स्टाफ की मदद करने लगते हैं. जोंटी रोड्स का यह प्यारा वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फैन्स इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं और जोंटी रोड्स की भी खूब तारीफ कर रहे हैं.

.@JontyRhodes8 to the rescue 😃👌🏻

No shortage of assistance for the ground staff in Lucknow 😉#TATAIPL | #LSGvCSK pic.twitter.com/CGfT3dA94M

— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2023