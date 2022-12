शाहीन अफरीदी को पीछे छोड़, जोस बटलर पहली बार बने ICC Player of the Month

हाइलाइट्स इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर बने प्लेयर ऑफ द मंथ पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली. आईसीसी हर महीने शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ICC Player of the Month के अवार्ड से सम्मानित करती है. पिछले महीने इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 विश्व कप को अपने नाम किया था. टीम के कप्तान जोस बटलर को आईसीसी ने इस महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है. यह पहला मौका है जब उनको ICC Player of the Month का यह अवार्ड मिलेगा. उन्होंने पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज को पीछे छोड़ते हुए इसे हासिल किया. वहीं महिलाओं में पाकिस्तान की सिदरा अमीन को यह अवार्ड मिला है.

आईसीसी ने नवंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के नाम की घोषणा कर दी है. बटलर को पुरुष जबकि अमीन को महिलाओं में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. बटलर ने अपने ही टीम के साथी राशिद अली और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को पीछे छोड़ इस अवार्ड को अपने नाम किया. पूरी दुनिया में आईसीसी के मीडिया प्रतिनिधि और हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ियों के अलावा पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट और फैंस ने इसके लिए वोट किया था.

बटलर ने बनाया इंग्लैंड के टी20 चैंपियन

ऑस्ट्रेलिया में पिछले महीने खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप में बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड ने यह खिताब जीता. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 225 रन बनाए थे जिसमें से भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में खेली गई 83 रन की नाबाद विस्फोटक पारी भी शामिल रही.

बटलर ने इस अवार्ड को जीतने के बाद कहा, “मैं अपने सभी फैंस को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने वोट किया और मुझे आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया. यह अवार्ड मेरे उन सभी साथियों के लिए भी हैं जिनकी मेहनत टीम को बेहतर बनाने में लगी और जिनकी वजह से पिछला महीना क्रिकेट के लिहाज से इतना शानदार बना. ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी टी20 विश्व कप की जीत यादगार रही. यह महीना उन कुछ खास महीनों में सबसे उपर है जिसमें मेरा सबसे अच्छा खेल निकलकर आया. इस टीम की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास रहा और हम वर्ल्ड चैंपियन बने.”

पाकिस्तान की सिदरा ने जीता पुरस्कार

पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सिदरा को पिछले महीने शानदार खेल दिखाने के लिए यह अवार्ड दिया गया. आयरलैंड के खिलाफ पिछले महीने खेली गई वनडे सीरीज में के दौरान उन्होंने कुल 277 रन बनाए थे. उनके बल्ले से 176 रन की नाबाद पारी भी देखने को मिली थी. सिदरा ने थाईलैंड की नत्थाकन चांथम और आयरलैंड की गेबी लुईस को पीछे छोड़ते हुए इस खास अवार्ड को अपने नाम किया.

Tags: Jos Buttler, Shaheen Afridi