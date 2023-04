IPL इतिहास में दूसरी बार डक हुआ बैटर, बिना खाता खोले लौटा, पिछले 7 साल में पहली बार हुआ ऐसा

नई दिल्ली. राजस्थान रॉयल्स के तेजतर्रार सलामी बल्लेबाज जोस बटलर गुजरात टाइटंस के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले में सात साल बाद डक हुए. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2023) में रविवार, 16 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में राजस्थान ने 3 विकेट से जीत दर्ज की. मैच के दौरान मोहम्मद शमी ने जोस बटलर को बिना खाता खोले पवेलियन लौटाया. इसके साथ ही बटलर सात साल में दूसरी बार आईपीएल में डक आउट हुए.

178 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल दूसरे ही ओवर में पवेलियन लौट गए. हार्दिक पंड्या की कैच पर शुभमन गिल ने जायवाल का आसान कैच लपका. लेकिन जब टीम के स्टार जोस बटलर बिना खाता खोले आउट हुए तो टीम के लिए मुश्किल बढ़ गई. यह तीसरे ओवर की पांचवी गेंद थी. बटलर ने एक रैंप शॉट खेलने की कोशिश की. उन्होंने तीनों स्टम्प्स को एक्पोज कर दिया. ऐसे में मोहम्मद शमी ने इस गोल्ड चांस को व्यर्थ नहीं किया और ऑफ स्टम्स पर हिट किया, जो हवा में उड़ गया.

आईपीएल इतिहास में यह जोस बटलर का दूसरा डक रहा. इससे पहले जोस बटलर राइजिंग सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में डक हुए थे. तब बटलर मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे और नंबर 4 पर बैटिंग करने आए थे. मिचेल मार्श उस दौरान बॉलिंग कर रहे थे. इस मैच में भी बटलर अपना खाता खोलने में नाकाम रहे थे. इसके बाद किसी भी बॉलर को आईपीएल में जोस बटलर को डक आउट करने में सात साल लग गए.

आईपीएल में दो डक के बीच सबसे ज्यादा पारियां:

93 – स्टीव स्मिथ

86 – जोस बटलर

78 – महेला जयवर्धने

77 – जेपी डुमिनी

75 – केन विलियमसन

74 – सौरभ तिवारी

T. I. M. B. E. R!

Huge Wicket for @gujarat_titans! 👏 👏@MdShami11 with his first wicket of the match! 👍 👍#RR 2 down as Jos Buttler departs.

Follow the match 👉 https://t.co/nvoo5Sl96y#TATAIPL | #GTvRR pic.twitter.com/DBspi43pRo

— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2023