रोज उठो, नहाओ, विलियम्सन की तारीफ करो, सो जाओ... सचिन की बराबरी करने पर किसने कहा ऐसा

नई दिल्ली. केन विलियम्सन (Kane Williamson) और हेनरी निकोल्स की धमाकेदार पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका (NZ vs SL) के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में रनों का पहाड़ कर दिया है. विलियम्सन ने टेस्ट करियर की छठी डबल सेंचुरी जड़ी वहीं निकोल्स ने भी गजब की पारी खेली. विलियम्सन की मैराथन पारी की भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने जमकर तारीफ की है. जाफर ने सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए कीवी टीम के पूर्व कप्तान की तारीफों के पुल बांधें हैं.

केन विलियम्सन ने इसके साथ ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. उन्होंने वेलिंगटन टेस्ट मैच के दूसरे दिन 296 गेंदों पर 215 रन की पारी खेली जिसमें 23 चौके और 2 छक्के शामिल थे. हेनरी निकोल्स ने 240 गेंदों पर 15 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन की पारी खेली. दोनों के बीच रिकॉर्ड रनों की साझेदारी हुई. मेहमान टीम की ओर से विलियम्सन और निकोल्स ने दूसरे दिन तेजी से रन जुटाए.

जाफर ने कुछ यूं की तारीफ

वसीम जाफर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक मीम्स शेयर करते हुए लिखा, ‘ रोज उठो नहाओ, विलियम्सन की तारीफ करो, सो जाओ.’ विलयम्सन इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने इससे पहले लगातार दो शतक ठोके थे. इससे पहले केन ने इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ पिछले टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली थी. न्यूजीलैंड ने पहली पारी 4 विकेट पर 580 रन पर घोषित किया.

Test double century number SIX for Kane Williamson! His second against Sri Lanka at the @BasinReserve. Follow play LIVE in NZ with @sparknzsport. #NZvSL pic.twitter.com/q6I7u7sFgR

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 18, 2023