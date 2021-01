केन विलियमसन बोले, बेटी के डायपर बदलते हुए देख पाता हूं IND vs AUS मैच

Changing diapers >>>> Watching Australia v India Kane Williamson has priorities 👶 pic.twitter.com/fudzvkHgl4— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 6, 2021

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan) को क्राइस्टचर्च में दूसरे टेस्ट मैच में पारी और 176 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से अपना कब्जा जमाया है. इसी के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम टेस्ट इतिहास में पहली बार आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Ranking) में पहले स्थान पर पहुंची है. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson), स्टीव स्मिथ (Steve Smith) और विराट कोहली (Virat Kohli) को पछाड़ते हुए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भी बन गए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद जब केन विलियमसन से भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने काफी मजेदार जवाब दिया.ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, केन विलियमसन ने साफ कर दिया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच टेस्ट मैच देखने से ज्यादा जरूरी उनके लिए बच्चों के डायपर बदलना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट शुरू होने से पहले केन विलियमसन ने यह बात कही है.उन्होंने कहा, ''भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज देखना काफी शानदार होता है, लेकिन अब वह इसे सारा दिन नहीं देख सकते हैं.'' उन्होंने कहा, ''मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच तब देख पाता हूं, जब शायद मैं अपनी बच्ची को खाना खिला रहा हूं या कुछ नेपीज बदल रहा हूं.''बता दें कि न्यूजीलैंड पिछले 10 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक रैंकिंग पर पहुंचने वाली छठी टीम है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने ट्वीट किया, ''दूसरे टेस्ट मैच में बड़ी जीत से न्यूजीलैंड आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गया.'' न्यूजीलैंड नंबर एक बनने वाली कुल सातवीं टीम है. उसकी टीम पिछले दो वर्षों से शीर्ष पर काबिज होने के करीब पहुंची थी, लेकिन दूसरे स्थान से आगे नहीं बढ़ पाई थी.न्यूजीलैंड के अब 118 अंक हो गए हैं. वह आस्ट्रेलिया से दो और तीसरे स्थान पर काबिज भारत से चार अंक आगे है. इंग्लैंड (106) और दक्षिण अफ्रीका (96) शीर्ष पांच में शामिल अन्य टीमें हैं. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में भी शीर्ष दो स्थानों पर पहुंचने के करीब है. वह 70 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया (76.7) और भारत (72.2) से अंतर कम कर दिया है.