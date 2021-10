कपिल देव नजर आए रणवीर सिंह के फैशन स्टाइल में, फैन्स ने जमकर किया ट्रोल

नई दिल्ली. क्रिकेट जगत के दिग्गज कपिल देव (Kapil Dev) को क्रिकेट की पिच पर अपने बालों को झुलाते हुए दिखाने वाला एक नया विज्ञापन प्रशंसकों के बीच सुपरहिट हो गया है. इस विज्ञापन में कपिल देव बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) से प्रेरित होकर कुछ अजीबो-गरीब फैशन सेंस के साथ नजर आ रहे हैं. चमकीले गुलाबी रंग की क्रिकेट जर्सी से लेकर अजीबोगरीब पोशाक से लेकर विचित्र धूप के चश्मे तक, कपिल देव अपने भीतर के रणवीर सिंह को दिखा रहे हैं. वह क्रिकेट पिच पर स्कर्ट और भड़कीले कपड़ों में नजर आ रहे हैं. इस विज्ञापन को फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं और इस पर जमकर मीम्स भी बना रहे हैं.

इस विज्ञापन को ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह रणवीर सिंह ने फिल्म 83 में उनका किरदार निभाया है, उसी तरह इस विज्ञापन में कपिल देव रणवीर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं. 1983 के वर्ल्ड कप पर आधारित फिल्म 83 को कबीर खान ने लिखा और डायरेक्ट किया है. यह फिल्म कपिल देव और भारतीय क्रिकेट टीम के संघर्ष और जीत पर आधारित है, जिसने 1983 में भारत को अपनी पहली विश्व कप जीत दिलाई. इस फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव के अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के कई पोस्टर अबतक रिलीज हो चुके हैं.

विराट कोहली ने उतारी शिखर धवन की मजेदार नकल, पूछा- शिखी, यह कैसा है?- VIDEO

वहीं, कपिल देव इस विज्ञापन में रणवीर सिंह की तरह अजब-गजब तरह के कपड़ो में पिच पर नजर आ रहे हैं. इस विज्ञापन को देखने के बाद फैन्स का कहना है कि जिस तरह रणवीर सिंह कपिल देव के रूप में जम रहे हैं, उसी तरह कपिल देव भी रणवीर सिंह की तरह काफी स्टाइलिश नजर आ रहे हैं. और कपिल देव को ही रणवीर सिंह की बायोपिक भी करनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन को लेकर कई मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

Seems as if not #RanveerSingh, but #KapilDev is going to do the biopic of the former. pic.twitter.com/knonLMQJTu

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) October 16, 2021